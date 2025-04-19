MONOЛИЗА. Презентация альбома
Финляндский проспект, 4Б
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от 1200₽ до 7000₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Интригующие премьеры песен, неожиданные гости, световое шоу, и, конечно же, любимые хиты! Зал снова споёт хором: «Моя весна с температурой и горячим молоком», «Всё начинается с весны!», «Последнюю мечту» и предложит альтернативный путь всем «тем, кто склоняет к сомненьям и страху!» MONOЛИЗА – петербургский коллектив, созданный в 2007 году лидером Елизаветой Костягиной. В творческом багаже группы дуэты со Светланой Сургановой («Осенью», «Жуть», «Далеко», «Время познаний»), ежегодные выступления на фестивалях «Нашествие», «Окна Открой», «Воздух» и др., а также социально-музыкальные проекты: В 2012 году - АнтиВИЧ проект «Линии», созданный с Владимиром Шахриным («Чайф»); В 2024 году – Проект «Кит», созданный совместно с фондом защиты китов.
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