Интригующие премьеры песен, неожиданные гости, световое шоу, и, конечно же, любимые хиты! Зал снова споёт хором: «Моя весна с температурой и горячим молоком», «Всё начинается с весны!», «Последнюю мечту» и предложит альтернативный путь всем «тем, кто склоняет к сомненьям и страху!» MONOЛИЗА – петербургский коллектив, созданный в 2007 году лидером Елизаветой Костягиной. В творческом багаже группы дуэты со Светланой Сургановой («Осенью», «Жуть», «Далеко», «Время познаний»), ежегодные выступления на фестивалях «Нашествие», «Окна Открой», «Воздух» и др., а также социально-музыкальные проекты: В 2012 году - АнтиВИЧ проект «Линии», созданный с Владимиром Шахриным («Чайф»); В 2024 году – Проект «Кит», созданный совместно с фондом защиты китов.