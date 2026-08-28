ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Монгольфьерифест

Севкабель Порт
Пространство УКТ, Кожевенная линия, 40д

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Стендап
Спектакли
Фестивали

Про событие

Старт в пятницу в 17:00 и веселье продолжается все выходные! Тебя ждут цирковые представления, творчество, игры для всей семьи, интерактивные площадки, мастер-классы и море впечатлений. Уличный цирковой фестиваль, где каждый может стать немного артистом. Что тебя ждёт? Цирковые мастер-классы Жонглирование, эквилибр, цирковые и одноколесные велосипеды — пробуй сам под руководством профессионалов. Экстрим-зоны Батуты, балансборды, слэклайн — для тех, кто любит вызов и драйв. Визуальное шоу Джамперы, ходули, интерактивная клоунада — весь день. Чилзона Отдохнуть и перезагрузиться тоже важно.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Ваня Ильин. Проверка всякого
Ваня Ильин. Проверка всякого

от 500₽

Стендап проверка на троих
Стендап проверка на троих

300₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста