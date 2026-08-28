Старт в пятницу в 17:00 и веселье продолжается все выходные! Тебя ждут цирковые представления, творчество, игры для всей семьи, интерактивные площадки, мастер-классы и море впечатлений. Уличный цирковой фестиваль, где каждый может стать немного артистом. Что тебя ждёт? Цирковые мастер-классы Жонглирование, эквилибр, цирковые и одноколесные велосипеды — пробуй сам под руководством профессионалов. Экстрим-зоны Батуты, балансборды, слэклайн — для тех, кто любит вызов и драйв. Визуальное шоу Джамперы, ходули, интерактивная клоунада — весь день. Чилзона Отдохнуть и перезагрузиться тоже важно.