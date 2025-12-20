Презентация нового EP группы Monastery Dead. Коллектив был основан в 2004 году в Санкт-Петербурге и на протяжении двух десятилетий является неизменным сторонником жанра death metal. Новый релиз Seeds of Apostasy является квинтэссенцией подхода группы к жанру, содержит семь треков, которые оценят поклонники Bloodbath, Misery Index, Jungle Rot и раннего Decapitated. Релиз представляет собой концептуальное путешествие, описывающее путь души через экзистенциальный кризис.