Monastery Dead
Лиговский пр., 50 корпус 3
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от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Презентация нового EP группы Monastery Dead. Коллектив был основан в 2004 году в Санкт-Петербурге и на протяжении двух десятилетий является неизменным сторонником жанра death metal. Новый релиз Seeds of Apostasy является квинтэссенцией подхода группы к жанру, содержит семь треков, которые оценят поклонники Bloodbath, Misery Index, Jungle Rot и раннего Decapitated. Релиз представляет собой концептуальное путешествие, описывающее путь души через экзистенциальный кризис.
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