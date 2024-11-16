16 ноября два лучших зарубежных перформера года по отзывам публики, голландец MENTAL DISTORTION и немец S*Y*N*K, размотают аудиторию MONASTERIO ST.PETERSBURG 2024 вместе с отборной когортой резидентов на двух клубных сценах. Событие состоится на независимой площадке, адрес которой будет анонсирован в день события. LINEUP 1st scene: ALEX PANKOV / Gemut / JULIA / MENTAL DISTORTION / S*Y*N*K / Optimuss 2nd scene: ALOD / Chain Damage / Destructive Elements / Kyk / MAIN SNIFFER ENGINEER (live) / Prototype 03/4 / SECRET B2B / Sub Imperium / Yaroslav Lebedinskiy