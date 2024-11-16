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Monasterio St.Petersburg

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TBA (место проведения будет указано позднее)

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от 2400₽ до 2900₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

16 ноября два лучших зарубежных перформера года по отзывам публики, голландец MENTAL DISTORTION и немец S*Y*N*K, размотают аудиторию MONASTERIO ST.PETERSBURG 2024 вместе с отборной когортой резидентов на двух клубных сценах. Событие состоится на независимой площадке, адрес которой будет анонсирован в день события. LINEUP 1st scene: ALEX PANKOV / Gemut / JULIA / MENTAL DISTORTION / S*Y*N*K / Optimuss 2nd scene: ALOD / Chain Damage / Destructive Elements / Kyk / MAIN SNIFFER ENGINEER (live) / Prototype 03/4 / SECRET B2B / Sub Imperium / Yaroslav Lebedinskiy

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