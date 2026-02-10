Вечеринка в честь релиза псевдодокументалки Чарли ХСХ об эре «Оторва» («BRAT»). Начнут с грязной электроники артистов: FKA Twigs, Slayyyter, Sophie, Shygirl, A.G. Cook и других, и с каждым часом трансформируем звук в сторону более мягкого поп-звучания в стиле Зары Ларссон, Рианны, PinkPantheress и Эддисон Рэй, коммерциализируясь подобно сюжету фильма. Диджеи: nemoroses Dislav Naya kkrskv Sherrrrr