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Момент (The Moment)

Mishka bar
Конногвардейский бульвар, 4

Начало:

Завершение:

550₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка в честь релиза псевдодокументалки Чарли ХСХ об эре «Оторва» («BRAT»). Начнут с грязной электроники артистов: FKA Twigs, Slayyyter, Sophie, Shygirl, A.G. Cook и других, и с каждым часом трансформируем звук в сторону более мягкого поп-звучания в стиле Зары Ларссон, Рианны, PinkPantheress и Эддисон Рэй, коммерциализируясь подобно сюжету фильма. Диджеи: nemoroses Dislav Naya kkrskv Sherrrrr

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