Молодой Калуга - Система звука
Кожевенная линия, 34
Начало:
Завершение:
от 1100₽ до 5000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Громкая волна при поддержке топовых МС и диджеев СПб, хедлайнер мероприятия – Молодой Калуга. Тебя ждёт незабываемый вечер, полный качающих битов, свежих рифм и нереальной энергии. Программа: – МОЛОДОЙ КАЛУГА – ROGER SPOK – LENA RUSH – BOT&BCЁ – ПОБЕДА – Slavadilla & Kaizer – Cash2Hash – Mikky Regas – God's Child – DJ Bluntcath – DJ SB-One – DJ Coldboy – DJ Meha
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи