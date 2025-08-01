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Молодой Калуга - Система звука

Ритмы
Кожевенная линия, 34

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от 1100₽ до 5000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Громкая волна при поддержке топовых МС и диджеев СПб, хедлайнер мероприятия – Молодой Калуга. Тебя ждёт незабываемый вечер, полный качающих битов, свежих рифм и нереальной энергии. Программа: – МОЛОДОЙ КАЛУГА – ROGER SPOK – LENA RUSH – BOT&BCЁ – ПОБЕДА – Slavadilla & Kaizer – Cash2Hash – Mikky Regas – God's Child – DJ Bluntcath – DJ SB-One – DJ Coldboy – DJ Meha

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