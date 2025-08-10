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Моё послание миру

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

1100₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс по созданию бумажного коллажа с графическим дизайнером. Как давно ты держал в руках настоящие бумажные журналы, листал глянцевые странички? А как давно делал что-то руками из бумаги? Коллаж — это самый доступный образ создать визуальное произведение без каких-либо художественных навыков, а ещё это отличный способ отключить левое полушарие и внутреннего критика. За приятной беседой и листанием журналов у тебя будет возможность создать собственный шедевр. Все материалы включены в стоимость. Обрати, пожалуйста, внимание, в пространстве нужно будет снять обувь.

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