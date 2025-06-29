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Про событие
Большой сольный рок-концерт! Их песни — это не протест и не борьба, а искренний разговор о человеке. О его красоте, тонкости чувств, личной боли, которая часто остаётся незамеченной, но способна разрушать. О любви, вере, дружбе и внутренней силе, помогающей справляться с трудностями.
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