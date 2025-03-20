Мода в эпоху маркетинга: как создаются тренды
Виленский пер., 15
Начало:
Завершение:
4700₽
Возраст 18+
Про событие
Возможность окунуться в тему моды, которая становится частью маркетинга. Как бренды используют модные тенденции для продвижения своих товаров и услуг? Какие модные тренды создаются специально для маркетинга? Лекцию проведёт историк моды и стилист Катерина Пролыгина.
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