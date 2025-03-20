Возможность окунуться в тему моды, которая становится частью маркетинга. Как бренды используют модные тенденции для продвижения своих товаров и услуг? Какие модные тренды создаются специально для маркетинга? Лекцию проведёт историк моды и стилист Катерина Пролыгина.