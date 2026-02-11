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Мода, искусство и энциклопедия брендов: как выучить историю 20 века по сериалу «Секс в Большом городе»

Goose Goose
Большая Конюшенная ул., 27

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

На богемном бранче с искусствоведом Екатериной Повалкиной ты погрузишься в мир моды и современного искусства в «Сексе в большом городе». В это трудно поверить, но культовому сериалу HBO уже четверть века! Пока он был в эфире, модный мир прошёл путь от эпохи «героинового шика» и гранжа до высокотехнологичных босоножек и космических леггинсов. И все эти трансформации можно проследить, путешествия от сезона к сезону сериала. Узнаешь, что такое инсталляция и перфоманс, как они стали ответом художников на перемены 20 века. И ответишь на вопрос, почему модные бренды — это не легкомысленность, а сложные культурные коды, требующие ключей и энциклопедических знаний. Лекцию проведёт Екатерина Повалкина — искусствовед, специалист по искусству XIX–XX веков, автор лекций по русскому и европейскому искусству, моде и культуре. Экскурсовод по Петербургу, журналист и культурный обозреватель. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: Меню №1 — Яйца Бенедикт с красной икрой Меню №2 — Спагетти Алио Олио с креветками Меню №3 — Драник со сметаной и зелёным салатом Меню №4 — Воздушные сырники с ягодами и сметаной — Напиток: итальянское игристое вино Martini brut/ кофе или чай

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