На богемном бранче с искусствоведом Екатериной Повалкиной ты погрузишься в мир моды и современного искусства в «Сексе в большом городе». В это трудно поверить, но культовому сериалу HBO уже четверть века! Пока он был в эфире, модный мир прошёл путь от эпохи «героинового шика» и гранжа до высокотехнологичных босоножек и космических леггинсов. И все эти трансформации можно проследить, путешествия от сезона к сезону сериала. Узнаешь, что такое инсталляция и перфоманс, как они стали ответом художников на перемены 20 века. И ответишь на вопрос, почему модные бренды — это не легкомысленность, а сложные культурные коды, требующие ключей и энциклопедических знаний. Лекцию проведёт Екатерина Повалкина — искусствовед, специалист по искусству XIX–XX веков, автор лекций по русскому и европейскому искусству, моде и культуре. Экскурсовод по Петербургу, журналист и культурный обозреватель. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: Меню №1 — Яйца Бенедикт с красной икрой Меню №2 — Спагетти Алио Олио с креветками Меню №3 — Драник со сметаной и зелёным салатом Меню №4 — Воздушные сырники с ягодами и сметаной — Напиток: итальянское игристое вино Martini brut/ кофе или чай