Мобильная съёмка: стираем грань между искусством и повседневностью
SVH Медиа Школа, Старо-Петергофский проспект, 34к407
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Открытый урок, на котором будут обсуждать, как находить кадры в повседневности и превращать телефон в визуальный дневник. Узнаешь, как и сколько можно зарабатывать в индустрии, а ещё поговоришь про авторский взгляд: один и тот же город, улицу или человека можно увидеть совершенно по-разному. Задача автора – найти свой визуальный крючок. Необходимо зарегистрироваться.
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