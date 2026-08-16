Открытый урок, на котором будут обсуждать, как находить кадры в повседневности и превращать телефон в визуальный дневник. Узнаешь, как и сколько можно зарабатывать в индустрии, а ещё поговоришь про авторский взгляд: один и тот же город, улицу или человека можно увидеть совершенно по-разному. Задача автора – найти свой визуальный крючок. Необходимо зарегистрироваться.