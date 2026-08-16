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Мобильная съёмка: стираем грань между искусством и повседневностью

SVH Медиа Школа, Старо-Петергофский проспект, 34к407

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Открытый урок, на котором будут обсуждать, как находить кадры в повседневности и превращать телефон в визуальный дневник. Узнаешь, как и сколько можно зарабатывать в индустрии, а ещё поговоришь про авторский взгляд: один и тот же город, улицу или человека можно увидеть совершенно по-разному. Задача автора – найти свой визуальный крючок. Необходимо зарегистрироваться.

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