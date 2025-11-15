Добро пожаловать на главный номер этого безумного цирка — Mnemonika. Открывается третий эпизод. Поклон — и занавес падает. С этого момента сцена принадлежит тем, кто не боится смотреть в хаос — и слышать, как он звучит. Они создают ночь, где пространство без зрителей становится твоей реальностью — атмосферой, в которой можно найти или потерять часть себя. Это представление — о звуке, что режет воздух, о ритмах, что поднимают пыль, о моментах, где теряется грань между зрителем и актёром. Ночь тщательно отобранного саунда, адреналина, расплывчатых гримов, искажённых лиц и диких танцев до утра. Каждый здесь — символ противоречий и безумия. Участники: GIPERLEHAUNDERGROUND CHMIL XTRVDN CALIPSO SEEUINTHESPRING AVIAMOTOR HOBO STYLENOCAP DVD NYSTAGM SMOSY SOSO4KA 035 IN.ACHE WILD B RDM ASMR MAGVAN ENGINE MUSIC RUNNER77 Все они создают мультижанровое пространство для тех, кто жаждет свирепых синтов, сверлящих сирен, визгов и плотного, жирного звука. DNB // BOCHKA // GROOVE // HARD / INDUSTRIAL TECHNO // BREAKBEAT // TECHNO // MORE Свет режет зал, Краска стекает по лицам, Линии тел искажены, тени рвутся сквозь пространство, Взгляд холоден. С замиранием сердца — встречай тех, кто решился войти. Цирк продолжается. FC/DC, МАСКА//ГРИММ