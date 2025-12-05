Мрачные адепты человеческого запустения, декларирующие неизбежность его исхода. Это горький напиток из слёз природы и яда, добытого жатвой ошибок прежних поколений. Сладость — порок, которого ты не достоин. Изобретательные манифесты, будь то агрессивная трагедия, или безумный лесной ритуал, способны откликнуться самому искушенному слушателю. Вороны голодны... Наслаждайся последним сумасшедшим танцем со смертью.