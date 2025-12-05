Mjod
Лиговский просп., 111-113-115В
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 3000₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Мрачные адепты человеческого запустения, декларирующие неизбежность его исхода. Это горький напиток из слёз природы и яда, добытого жатвой ошибок прежних поколений. Сладость — порок, которого ты не достоин. Изобретательные манифесты, будь то агрессивная трагедия, или безумный лесной ритуал, способны откликнуться самому искушенному слушателю. Вороны голодны... Наслаждайся последним сумасшедшим танцем со смертью.
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