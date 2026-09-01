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Спектакли
Про событие
Спектакль поставлен по одноименному роману Стивена Кинга. Известный писатель на вершине творческой карьеры попадает в страшную аварию. По стечению обстоятельств его спасает обычная женщина, которая оказывается его безумной фанаткой. Пребывая в ее доме, писатель с каждым днем все больше понимает, что иногда реальность может быть страшнее самых жутких вымышленных монстров... Продолжительность: 2 часа с антрактом.
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