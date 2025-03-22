Mixael Cabrera и кубинская вечеринка
Гавань Васильевского острова, Кожевенная линия, 40Б
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от 3250₽ до 6250₽
Возраст 12+
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Про событие
Санкт-Петербург впервые посетит с концертом всемирно известный кубинский певец и композитор Mixael Cabrera. Песни Мисаэля завораживают с первых нот, а невероятный голос, харизма и виртуозное владение традиционной кубинской гитарой трес делают его одним из самых ярких звёзд нового поколения кубинских музыкантов. До и после концерта тебя ждёт развлекательная программа и вечеринка: шоу-номера, танцевальная анимация для зрителей, DJ. Программа вечера: – 18.00-19.00 - играет DJ – 19:00-20:00 - шоу-программа, танцевальная анимация – с 20.00 - концерт MIXAEL CABRERA и группа BUMBATA – по окончании концерта и до 23:00 - играет DJ
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