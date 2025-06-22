Обрати внимание: место встречи – у ресторана «Мама Рома», Набережная реки Фонтанки, 79. Экскурсовод будет ждать с табличкой MILUTIN. Прогулка по самым загадочным и пугающим местам набережной Фонтанки — с историями о привидениях, исчезновениях и мистике, основанными на реальных легендах Петербурга. Ты побываешь в тёмных переулках, увидишь места исчезновений, поднимешься к Ротонде, чтобы почувствовать тот самый петербургский холодок по спине, который бывает, когда город начинает говорить шёпотом. Ты узнаешь: — какие тайны до сих пор скрывает Ротонда, где проходили масонские обряды и оккультные ритуалы; — где жил Григорий Распутин и каковы были его настоящие пророчества; — почему Михайловский замок считается самым мрачным зданием Петербурга и где до сих пор ищут призрак Павла I; — что скрывают дворы-колодцы с масонскими знаками, где по слухам исчезают люди; — кто такие петербургские провидцы и почему именно на Фонтанке сосредоточены истории о них. Лектор: Екатерина Повалкина — искусствовед и профессиональный экскурсовод по Санкт-Петербургу, автор тематических маршрутов по тайной истории города, специалист по культурным мифам и легендам.