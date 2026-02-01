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Мистические места Петербурга: прогулка по дворам и парадным

Дворцовая набережная, 26, вход со стороны набережной, 1 этаж, у стойки охраны

Начало:

Завершение:

1350₽
Возраст 6+
Необычное

Про событие

Оставь привычный Петербург позади — тебя проведут по улицам, где оживают призраки, где скрыты тайные знаки и таятся мистические ритуалы. Эта прогулка для тех, кто ищет необычные впечатления и загадочные приключения. Введенский сад, дом Распутина, Ротонда на Гороховой, Апраксин и Степановский переулки, дом Елисеева и дом-кольцо — каждая локация хранит свои легенды и тайны. Ты услышишь истории о привидениях, масонских ритуалах и людях, чьи судьбы переплелись с мистикой города. Чтобы прогулка состоялась, зарегистрируй билет у организатора сразу после покупки. Тебе передадут телефон гида для связи и уточнят место встречи. Регистрация с 10:00 до 18:00 по номеру телефона или в ТГ.

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