Оставь привычный Петербург позади — тебя проведут по улицам, где оживают призраки, где скрыты тайные знаки и таятся мистические ритуалы. Эта прогулка для тех, кто ищет необычные впечатления и загадочные приключения. Введенский сад, дом Распутина, Ротонда на Гороховой, Апраксин и Степановский переулки, дом Елисеева и дом-кольцо — каждая локация хранит свои легенды и тайны. Ты услышишь истории о привидениях, масонских ритуалах и людях, чьи судьбы переплелись с мистикой города. Чтобы прогулка состоялась, зарегистрируй билет у организатора сразу после покупки. Тебе передадут телефон гида для связи и уточнят место встречи. Регистрация с 10:00 до 18:00 по номеру телефона или в ТГ.