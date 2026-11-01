Мисс Петигрю живёт одним днём
Кадетская линия, 5, корп. 2Д
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Лондон, 30-е годы прошлого столетия. Своенравную мисс Гвинивер Петтигрю уже который раз увольняют с должности гувернантки. Успев стащить визитку работодателя в агентстве, девушка приходит по адресу и становится горничной, а затем и личным секретарем молодой актрисы. Взбалмошная нанимательница вводит Гвинивер в блестящий театральный мир — и начинается такое. За один вечер мисс Петтигрю преображается из серой мышки в даму из высшего света, добивается роли для своей хозяйки, примиряет рассорившуюся пару и безнадёжно влюбляется. Словом — мисс Петтигрю живет одним днём. Бронь в ТГ
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