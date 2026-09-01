Порадуй своего хвостатого и усатого друга, слепив для него милую, не похожую на другие мисочку на мастер-классе по керамике. И пусть все соседские хвостатые обзавидуются! А если у тебя есть ёжик или другой питомец — обеспечен безграничный полёт фантазии в выборе декора. Любая форма, размер, цвет (в разумных пределах). Длительность: 1,5- 2 часа. Забрать изделие можно через 5 недель после мастер-класса. С подробным расписанием мастер-класса можно ознакомиться на сайте по ссылке.