Лучшие мировые рок-хиты последних десятилетий в исполнении CelloKingdom Рок-Квартет. Четыре брутальных парня зажигательно играют на виолончелях рок-хиты известных групп: Deep purple, Pink Floyd, Megadeth, Iron Maiden, Metallica, Nirvana, Black Sabbath, Survivor и многих других. Таких энергичных струнных ты ещё не слышал. Виртуозы смычка с консерваторским образованием ломают стереотипы. Всё, под что ты подростком плакал в комнате. Всё, что родители грозились выбросить, если не подтянешь алгебру. Под что впервые поцеловался, встречал рассвет на выпускном. Музыка у костра в походе с лучшими друзьями. Музыка нового утра после бессонной ночи в рок-клубе. Все лучшие моменты — в этой музыке. И всё — на одном концерте. с 1-9 января Продолжительность 1 час 10 мин.