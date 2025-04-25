Miracles
улица Некрасова, 3-5, Барный кластер
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Вечеринка, чтобы насладиться house-ритмами и фирменной атмосферой АТС. В этот вечер состоится открытие нового сезона вечеринок в пространстве АТС на Некрасова 3-5. Лайнап: ZESKULLZ / BASS KING / BEGAK / JENIA VICE / KYNARA / MOKA / SOMETHING ELSE
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