Вечеринка, чтобы насладиться house-ритмами и фирменной атмосферой АТС. В этот вечер состоится открытие нового сезона вечеринок в пространстве АТС на Некрасова 3-5. Лайнап: ZESKULLZ / BASS KING / BEGAK / JENIA VICE / KYNARA / MOKA / SOMETHING ELSE