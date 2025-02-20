«Страсть к игре есть самая сильная из страстей», — А. С. Пушкин. Рулетка, покер, блэк-джек, краплёные колоды и игровые автоматы — загадочный и полузапретный мир казино. Что мы знаем про казино? Про азартные игры? В большинстве своём почти ничего. В школе все читали «Пиковую даму», а чуть позже — «Игрока» Достоевского. Ах, да — ещё в кино рулетку видели. На этом познания, как правило, заканчиваются. А ведь по сути вся великая русская литература 19 века насквозь пронизана темой азартных игр: «Маскарад» Лермонтова, «Игроки» Гоголя, «Преферанс и солнце» Некрасова. Нетрудно догадаться, что и сами великие писатели и поэты XIX века о карточных играх знали отнюдь не понаслышке. И не только писатели, чуть ли не все офицеры царской армии именно таким образом пытались решать свои финансовые проблемы. Иногда успешно. Хотим мы этого или нет, азартные игры — это часть нашей жизни и часть нашей культуры: таинственная, полузапретная, но от этого ещё более притягательная и интересная. Что тебя ожидает? — Рассказ об истории казино: как и где появилось первое казино и какая судьба ждала его владельца — Правила игры: рулетка, покер и блэк-джек — Знакомство с шулерскими техниками и краплёными колодами — Классические игры и игровые автоматы. Pro et contra — История развития игорной индустрии А ещё перейдёшь к практике: попробуешь обыграть казино! Всем участникам раздадут определённое количество фишек, с ними ты играешь на протяжении всего квеста. Попробуешь 3 игры: рулетку, покер и блек-джек. В конце подведут итоги: кто сколько выиграл и кто сколько проиграл. В самом конце ты получишь ответ на самый главный и самый животрепещущий вопрос: почему казино никогда не проигрывает? Продолжительность: 2-2,5 часа. Экскурсия проводится по предзаказу на группу до 5 человек (стоимость 9 000 руб за группу до 5 человек).