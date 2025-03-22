Возраст 18+
Еда
Про событие
Интерактивную лекцию, где ты сможешь погрузиться в увлекательный мир бренди! Познакомишься с историей и способами производства напитка в разных уголках планеты. Ведущий расскажет про пять уникальных сортов бренди из коллекции, включая знаменитый коньяк, испанский и дагестанский бренди. А также поделится советами о правильной подаче, удачных гастрономических сочетаниях и подходящих бокалах.
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