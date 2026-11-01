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Мир-2

Мачты
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

1199₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

МИР-2 продолжает исследовать границу между визуальной и аудиальной эстетикой, где свет меняет геометрию пространства, а музыка — пластику тела. Техно и медиаискусство вновь встретятся в одних стенах, дополняя друг друга и трансформируя привычное восприятие реальности. Daniel De Boa EL Ivan Logos Neonicle Novikov Keyser Poccur Rahazzahar Technovvintage Xris Vavrzhina

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