Монастырь (Monasterio)
улица Красного Текстильщика, 10-12АШ
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от 3300₽ до 10000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Монастырь (Monasterio) отправляет элитную техно-флотилию к берегам Невы. На главном танцполе — питерские дебюты зарубежных артистов: Davr из Испании с сокрушительным сетом и его грозный коллега Sods из Германии. Выступления Alex Pankov, Gemut, Destructive Elements и Slime Coca расширят композицию основной сцены. Вторая сцена будет отдана в правление резидентов-фаворитов Монастыря (Monasterio): самарца Mrac, нижегородца Optimuss, москвичей Julia и Chain Damage. Здесь же отыграет гордость Северной столицы — Kyk и другие легенды города: Sub Imperium, MSE и Prototype 03/4. Третья сцена окажется во власти неостановимого техногрува в исполнении Unbalance и Rhythme из Москвы, Sway из Ростова, Aynad и Alod из СПб.
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