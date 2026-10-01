Шоу-кейс, где всё проще и честнее: музыка, звук и танцпол. В лайн-апе — один из любимых резидентов лейбла Come Closer. За проектом стоят Mike Spirit и Asaga: они познакомились на Highway Records, а вскоре знакомство по работе переросло в полноценный творческий союз. Ну и, конечно, выступит основной состав Phagamast: Nikita Grib, Netochno, Maxdee, Lobanov, SKLV, Masha Dzhura и Diana Anilomre.