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Phagamast

F Club, Казанская улица, 7

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от 1200₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Шоу-кейс, где всё проще и честнее: музыка, звук и танцпол. В лайн-апе — один из любимых резидентов лейбла Come Closer. За проектом стоят Mike Spirit и Asaga: они познакомились на Highway Records, а вскоре знакомство по работе переросло в полноценный творческий союз. Ну и, конечно, выступит основной состав Phagamast: Nikita Grib, Netochno, Maxdee, Lobanov, SKLV, Masha Dzhura и Diana Anilomre.

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