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Микс Лото

АТС
CONSENSUS, ул. Некрасова, 3-5В

Начало:

Завершение:

899₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки

Про событие

MIXloto – место, где хиты встречаются с азартом! Танцы, караоке и лото с бочонками в одном флаконе. Уникальная игра-вечеринка, в которой ты играешь в лото под легендарные треки: услышал песню — вычеркнул номер. Три раунда, призы, море хитов и взрыв эмоций, когда кричишь «БИНГО». Это музыкальная тусовка, ностальгия, азарт и идеальный микс для отличного вечера. Каждый трек — шанс на победу.

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