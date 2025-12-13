MIXloto – место, где хиты встречаются с азартом! Танцы, караоке и лото с бочонками в одном флаконе. Уникальная игра-вечеринка, в которой ты играешь в лото под легендарные треки: услышал песню — вычеркнул номер. Три раунда, призы, море хитов и взрыв эмоций, когда кричишь «БИНГО». Это музыкальная тусовка, ностальгия, азарт и идеальный микс для отличного вечера. Каждый трек — шанс на победу.