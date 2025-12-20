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MIXloto – место, где хиты встречаются с азартом! Уникальная игра-вечеринка, в которой ты играешь в лото под легендарные треки: услышал песню — вычеркнул номер. Три раунда, призы, море хитов и взрыв эмоций, когда кричишь «БИНГО». Это музыкальная тусовка, ностальгия, азарт и идеальный микс для отличного вечера. Каждый трек — шанс на победу.
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