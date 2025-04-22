Иммунитет должен распознать все чужеродные молекулы, а объём генома велик, но всё же ограничен, и невозможно для каждого возможного антигена иметь ген соответствующего антитела. Эта инженерная проблема решается комбинацией трёх механизмов: комбинаторного, случайного и эволюционного. А у бактерий тоже есть свои вирусы — бактериофаги — и стратегии борьбы с ними совсем другие (тут мог бы быть спойлер, но его не будет). Лектор: Михаил Гельфанд — д.б.н., профессор, член Academia Europaea, почётный член Международного общества вычислительной биологии, вице-президент Сколтеха по биомедицинским исследованиям.