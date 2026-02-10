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Мифы и Сплетни

Сплетни бар by Anna Asti
Большая Конюшенная ул., 2

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В этот викенд «Сплетни» превратятся в храм греческих богов, страстей и легенд. Под звуки сиртаки, вспышки фотокамер и звон бокалов будут бить тарелки, разрушать старые мифы, и всё, что мешает быть собой. Надень свой лавровый венок, позволь себе быть Афродитой, Дионисом, Зевсом или просто богиней Сплетен. Окунись в атмосферу древней Эллады, где всё дозволено: знакомиться, петь греческие песни, танцевать на разбитой посуде и выиграть море подарков от бренда LAB19.

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