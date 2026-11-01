Научно-юмористическая лекция о мифологических сюжетах Древней Японии. Боги, герои и мемы в увеселительном экскурсе в глубины истории. Лекцию ведёт комик, импровизатор и магистр религиоведения Александра Перевертайло. Японский император — гений, миллиардер, плейбой, филантроп и… сын неба! На протяжении почти всей истории Японии император это не только правитель страны, но и настоящий живой потомок солнечной богини Аматэрасу. Внуки основных богов Сусаноо и Аматэрасу стали жить на земле: Окунинуси стал первым японским героем, а Дзимму — первым императором. На лекции тебя ждут удивительные приключения, прекрасные девы и завоевательные войны легендарных императоров Страны восходящего солнца. В программе: — почему нужно дружить с зайцами — Сусаноо — бог ветров и бурь и отвратительный тесть — ради трона можно пойти на всё: и брату руки оторвать, и в женщину переодеться — откуда у ворона Аматэрасу три лапы — как императрица Дзингу задержала роды на три года ради Японии — и в любой непонятной ситуации — пиши стихи.