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Midsommar

Мачты
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Первая вечеринка от промо-группы BANQUET! За пультом будут как начинающие диджеи, так и опытные мастера. Немного слов от промо-группы BANQUET: «Мы ценим качество подбора, плавность построения сета, умение чувствовать танцпол и хотим, чтобы эта ночь стала такой, какой её запомнят — весёлой, без суеты, наполненной хорошей музыкой, и близкими по духу людьми». MIDSOMMAR — не про тренды, а про чувства. И ребята зовут тебя разделить их с нами. BASS SAVE YOUR SOUL.

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