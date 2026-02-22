Midnight Club version vol.1
Brosko Loft, Кожевенная линия, 30
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Midnight Cocktail Club проводит первую выездную вечеринку, которая объеденит гостей в общем ритме: громкая музыка, знакомые коктейли и диджеи, которые знают, как держать танцпол. Вход бесплатный, но по регистрации.
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