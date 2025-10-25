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Midnight Clan

VNVNC
Конюшенная площадь, 2В

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

25 октября VNVNC превратится в трассу, где правит дрифт, а музыка заводит моторы. Почувствуй скорость и адреналин! Здесь будет мощная выставка гоночных автомобилей во дворе клуба! Приходи детально рассмотреть легендарные машины, почувствовать запах бензина и сделать фото с настоящими монстрами скорости. Что будет: 1. Заряженные биты на главной сцене — твоё звуковое ускорение 2. Пит-стоп зона в малой виновнице — любимая музыка, PS5 и аркадные автоматы с гонками 3. Тематические коктейли — топливо для смелых Будь готов к виражам на танцполе до финиша в 7:00. Тебе нужен пропуск на трассу — оригинал паспорта или прав. * Выставка машин во дворе клуба пройдёт с 20:00 до 02:00 FC/DC 18+ С собой нужны оригиналы документов, удостоверяющие личность.

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