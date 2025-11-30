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MicroKonTrust festival

Юнион
Литейный проспект, 55

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2200₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Фестивали

Про событие

MicroKonTrust festival в Юнион — это путешествие по живой карте экспериментальной музыки: 6 коллективов, 6 способов почувствовать музыку телом — от скрипящих железных барабанов до шуршащих синтезаторов, от фанкового безумия до электронных медитаций. В лайнапе: RAZMOTCHIKI KATUSHEK / DVANOV / SAMOSAD BEND / КТО Ш БУСТ / SOUNDCHECK BAND / СТАРШИНОВ / ЕГОРСКИЙ. Сбор в 18:00, старт в 19:00.

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