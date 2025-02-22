Коллектив исполняет авторские композиции Михаила Марышева, а так же авторские аранжировки на популярные мелодии. В этой музыке ты услышишь сочетание джазовой стилистики с электронной музыкой. Михаил Марышев – один из наиболее ярких представителей нового поколения джазовых пианистов. Уже в 15 лет он участвовал в престижном джазовом конкурсе «Осенний марафон», а впоследствии сотрудничал с ведущими джазовыми музыкантами России и зарубежья. Михаил также принимал участие в телевизионном проекте «Большой Джаз» на канале «Культура», где продемонстрировал свой уникальный стиль и виртуозность. Состав трио: Михаил Марышев – фортепиано, клавишные Zoltan Renaldi – бас гитара Михаил Шилов – ударные