Michael Maryshev: Electric Project
Белинского ул. 9
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Концерты
Еда
Про событие
Коллектив исполняет авторские композиции Михаила Марышева, а так же авторские аранжировки на популярные мелодии. В этой музыке ты услышишь сочетание джазовой стилистики с электронной музыкой. Михаил Марышев – один из наиболее ярких представителей нового поколения джазовых пианистов. Уже в 15 лет он участвовал в престижном джазовом конкурсе «Осенний марафон», а впоследствии сотрудничал с ведущими джазовыми музыкантами России и зарубежья. Михаил также принимал участие в телевизионном проекте «Большой Джаз» на канале «Культура», где продемонстрировал свой уникальный стиль и виртуозность. Состав трио: Михаил Марышев – фортепиано, клавишные Zoltan Renaldi – бас гитара Михаил Шилов – ударные
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи