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Michael Maryshev: Electric Project

The Hat Bar
Белинского ул. 9

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Коллектив исполняет авторские композиции Михаила Марышева, а так же авторские аранжировки на популярные мелодии. В этой музыке ты услышишь сочетание джазовой стилистики с электронной музыкой. Михаил Марышев – один из наиболее ярких представителей нового поколения джазовых пианистов. Уже в 15 лет он участвовал в престижном джазовом конкурсе «Осенний марафон», а впоследствии сотрудничал с ведущими джазовыми музыкантами России и зарубежья. Михаил также принимал участие в телевизионном проекте «Большой Джаз» на канале «Культура», где продемонстрировал свой уникальный стиль и виртуозность. Состав трио: Михаил Марышев – фортепиано, клавишные Zoltan Renaldi – бас гитара Михаил Шилов – ударные

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