Атмосфера яркой энергии и переплетение культурных традиций. На сцене выступят выдающиеся джазовые музыканты из Мексики, России, Кубы, Индонезии, США и других стран. Monique Thomas — американская джазовая вокалистка, а также одна из самых впечатляющих певиц на современной джаз-сцене 2000-х. Моника родилась в Филадельфии и росла под звуки афроамериканской музыки, религиозных гимнов и соула. Она училась классической и джазовой музыке у настоящих мастеров: Rufus Reid, Vivian Lord, Norman Simmons, Noreen Grey-Sauls, Nan Guptil-Crain и Harold Mabern из William Patterson University. Моника Томас заслужила номинацию ГРЭММИ, восторг музыкальных критиков и овации публики по всему миру. В её маршрутном листе туры по Европе, Японии, США. В прошлом году певицу удостоили титула почётного доктора Высшей школы музыки США William Peterson University, также её альбом Night & Day был номинирован на очередной Грэмми! «Один из главных голосов на джаз-сцене, Моника Томас использует свой уникальный голос и ритм, чтобы погрузить слушателя в восхитительный мир джаза, соула и R&B. Она — бриллиант для поклонников джаза и соула». При участии: — завораживающий вокал и стильный звук Jazz Band Monique Thomas (U.S.A.) — страсть латиноамериканского джаза Jazz Quarter, Carlos Ramon Hernandez Castellanos (Mexico) — утончённая джазовая атмосфера Jazz Band Ari (Russia — Moscow) — горячие кубинские ритмы CUBAN GROOVE Orchestra (Cuba) — уникальное сочетание этники и джаза BIG ETHNO — JAZZ PROJECT (Russia — SPB) — JAZZ FUNK BAND — Zoltan Renaldi (Indonesia), а также другие джазовые профессиональные исполнители И это далеко не всё! В финале фестиваля тебя ждёт грандиозный джаз-джем, где лучшие музыканты со всего мира объединятся, чтобы создать настоящую магию импровизации.