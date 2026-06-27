Если для тебя: Человек — не только тело, но и Душа Энергетика — не просто слово, но и личный опыт Мистика — не миф, а ваш путь Тело — не данность, а подарок мироздания Сверхспособности — не утопия, а реальность Медитация — не иногда, а личный выбор. Фестиваль для тебя. За один день ты сможешь: Освоить практики саморегулирования своей энергетики. Понять как стать энергетичным. Научиться подходам самооздоровления и целительства. Прикоснуться к своей Душе. Осуществить Телекинез и принять участие в мастер-классе и в беседе на Круглом столе. Почувствовать мистику денег и понять их сущность . Узнать об энергетических влияниях и защите от них. Запускать энергетику с помощью бега. И многое другое. По всем вопросам звони/пиши (Max, Telegram) +7 921 914-69-15 +7 931 229-64-44 Место проведения: Загородный Центр медитативных практик, улица Новоселов, дом 5, деревня Мухоловка, Ломоносовский район, Ленинградская область. Будет трансфер от ж/д ст. Красное Село до Загородного Центра и обратно. Фестиваль проходит также онлайн. 2 онлайн мероприятия: • 12:00-13:20 — Практики развития чувствительности человека • 13:40-15:40 — Круглый стол «Возможности телекинеза для реальной жизни» (с переводом на английский язык). Стоимость онлайн участия — 500 рублей за оба мероприятия. Подробная информация на сайте.