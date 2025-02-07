Между традицией и новаторством: эстетические эффекты в чайной архитектуре
улица Льва Толстого, 1-3
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Бесплатно
Возраст 16+
Еда
Про событие
На лекции участники разберут типы чайной архитектуры (чайный сад, чайная беседка, чайный дом) и их связь с культурами чая, изучат иерархию эстетических объектов в чайной архитектуре. Наконец, проследят, что общего у традиционной архитектуры и новых эстетических решений, связанных с чаепитием. Спикер: Артём Радеев, доктор философских наук, доцент Института философии и факультета свободных искусств и наук СПбГУ, председатель Российского эстетического общества.
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