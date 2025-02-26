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  1. Санкт-Петербург
  2. События

«Между небом и землёй» (2005)

Vseklassno Coffee Bar
Кадетская линия, 5, корп. 2Д

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Вселившись в арендованную квартиру в Сан-Франциско и начав наводить там порядок, Дэвид неожиданно встречает в своем новом жилище привлекательную молодую женщину Элизабет, которая уверяет его, что именно она является хозяйкой этих апартаментов. Когда же Дэвид начинает склоняться к мысли, что произошло какое-то недоразумение, Элизабет исчезает так же внезапно и загадочно, как и появилась. Замена замков не останавливает красотку: её таинственные появления и исчезновения продолжают вносить сумятицу в жизнь Дэвида. Убедившись в том, что она привидение, Дэвид старается помочь ей навсегда остаться в потустороннем мире. Однако, открыв в себе невероятные возможности – например, способность проходить сквозь стены, — Элизабет начинает убеждать себя в том, что она каким-то образом ещё жива и поэтому не собирается перебираться на тот свет насовсем. По мере того как оба пытаются выяснить истинную причину происходящего, Дэвид и Элизабет влюбляются друг в друга. Однако перспективы их совместной жизни становятся всё более и более призрачными… Бронирование (в тг) — @vseklassnoo

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