Между нами химия
Большая Конюшенная ул., 2
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Вечер, где чувства смешиваются, как компоненты идеального коктейля. Здесь тебя ждут: яркие диджеи, которые зажгут этот вечер своим музыкальным сетом, развлекательная программа для влюблённых пар, караоке, где можно признаться в любви. Обрати внимание, что доступно 2 сеанса: 14 февраля в 21:00 и 15 февраля в 21:00, выбирай удобное время и день.
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