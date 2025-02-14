ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Между нами химия

Сплетни бар by Anna Asti
Большая Конюшенная ул., 2

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечер, где чувства смешиваются, как компоненты идеального коктейля. Здесь тебя ждут: яркие диджеи, которые зажгут этот вечер своим музыкальным сетом, развлекательная программа для влюблённых пар, караоке, где можно признаться в любви. Обрати внимание, что доступно 2 сеанса: 14 февраля в 21:00 и 15 февраля в 21:00, выбирай удобное время и день.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йогатерапия
Йогатерапия

Бесплатно

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Только между нами
Только между нами

от 2000₽

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Кундалини-йога в Севкабеле
Кундалини-йога в Севкабеле

Бесплатно

Панган. Осенний рейв
Панган. Осенний рейв

от 0₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста