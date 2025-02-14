Вечер, где чувства смешиваются, как компоненты идеального коктейля. Здесь тебя ждут: яркие диджеи, которые зажгут этот вечер своим музыкальным сетом, развлекательная программа для влюблённых пар, караоке, где можно признаться в любви. Обрати внимание, что доступно 2 сеанса: 14 февраля в 21:00 и 15 февраля в 21:00, выбирай удобное время и день.