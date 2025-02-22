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Metallica tribute: Metal Maniacs

Садовая улица, 62

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от 1000₽ до 1100₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Чумовой московский трибьют, исполняющий хиты Metallica. Ребята ставят своей целью максимально качественное и достоверное воспроизведение музыки Metallica, и особенно воссоздания атмосферы ранних лет существования. Кроме тщательного и профессионального подхода к звучанию, коллектив также старается не забывать об элементах внешнего сходства и деталях визуального шоу. Максимальная концентрация на музыке и образе Metallica отражается в слогане: Only Metallica. Nothing Else. Это принципиальный момент, поскольку коллектив не исполняет никакого другого музыкального материала, только Metallica, что отличает его как трибьют-группу от исполняющих все подряд кавер-бэндов. Такой подход позволяет достичь совершенно другого эффекта выступления — зрители не просто слышат хиты в живом исполнении, но происходит погружение в атмосферу творчества Metallica. За несколько лет работы в арсенале группы накопился максимально широкий репертуар, от ранних песен 80-х, до песен с последних альбомов. В The Legends хороший звук и камерная атмосфера. На концерте гостей ждет розыгрыш эксклюзивных вещей, связанные с группой Metallica.

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