Вновь душа поёт, словно древний бард! Ритмы музыки гремят, как молот по наковальне в честь самого зелёного и безумного праздника весны. Атмосфера погружает любителей кельтской культуры в вихрь веселья, где фолк и метал переплетаются и сливаются в каждом звуке. Время достать самые зелёные наряды и громко отпраздновать этот день в шумной компании, с кружкой пенного и духом истинного воина. Лайнап вечера: Kaira Nomans Land Nimea VEДА