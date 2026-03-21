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Metal Patrick's Day

Жабль (The Place)
ул. Маршала Говорова, 47

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 2500₽
Возраст 16+
Вечеринки
Необычное
Фестивали

Про событие

Вновь душа поёт, словно древний бард! Ритмы музыки гремят, как молот по наковальне в честь самого зелёного и безумного праздника весны. Атмосфера погружает любителей кельтской культуры в вихрь веселья, где фолк и метал переплетаются и сливаются в каждом звуке. Время достать самые зелёные наряды и громко отпраздновать этот день в шумной компании, с кружкой пенного и духом истинного воина. Лайнап вечера: Kaira Nomans Land Nimea VEДА

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