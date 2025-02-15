15 февраля из Трактира Гараж Сарай будут лететь настоящие искры. На сцене выступят горячие парни из cover банды Metal Avenue и исполнят хиты таких монстров, как System of a Down, Metallica, AC/DC, Nirvana, Guns N' Roses, Avenged Sevenfold, Disturbed, Korn, Godsmack, Foo Fighters, Billy Idol и других легенд тяжёлого рока.