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Metal Avenue. Мировые Рок Хиты.

ГаражСарай, 10-я Линия В. О., 57

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

15 февраля из Трактира Гараж Сарай будут лететь настоящие искры. На сцене выступят горячие парни из cover банды Metal Avenue и исполнят хиты таких монстров, как System of a Down, Metallica, AC/DC, Nirvana, Guns N' Roses, Avenged Sevenfold, Disturbed, Korn, Godsmack, Foo Fighters, Billy Idol и других легенд тяжёлого рока.

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