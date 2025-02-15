Metal Avenue. Мировые Рок Хиты.
ГаражСарай, 10-я Линия В. О., 57
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
15 февраля из Трактира Гараж Сарай будут лететь настоящие искры. На сцене выступят горячие парни из cover банды Metal Avenue и исполнят хиты таких монстров, как System of a Down, Metallica, AC/DC, Nirvana, Guns N' Roses, Avenged Sevenfold, Disturbed, Korn, Godsmack, Foo Fighters, Billy Idol и других легенд тяжёлого рока.
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