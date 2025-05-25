Metaego & AsteraSounds
площадь Конституции, 2
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 10000₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Metaego — относительно новый артист в музыкальной индустрии, исполняющий минималистичную электронную музыку, в которой вокал балансирует между речитативом и мелодичным пением в особой меланхоличной атмосфере. AsteraSounds — мультижанровая музыкальная группа с лёгкими мелодичными куплетами и энергичным припевом.
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