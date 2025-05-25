Metaego — относительно новый артист в музыкальной индустрии, исполняющий минималистичную электронную музыку, в которой вокал балансирует между речитативом и мелодичным пением в особой меланхоличной атмосфере. AsteraSounds — мультижанровая музыкальная группа с лёгкими мелодичными куплетами и энергичным припевом.