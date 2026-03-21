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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Место Силы

Мачты
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Музыкальный этно-рок проект из Москвы, создающий магию звучанием поющих чаш, этническим многоголосием и дикими соло. Группа везёт в северную столицу бескрайность сибирских далей, московский задор и широкую русскую душу. Группа исследует внутреннюю силу, воплощение которой — голос Марии Жуковой — основателя проекта и автора песен. И этот голос, до мурашек, — сама сила сибирских просторов и таёжных глубин. Их песни — сочетание нежности и драйва, проникновенности и огня. Их музыка дарует путеводную нить к природе и истинному ощущению себя. Под звучание поющих чаш и этническое многоголосие ты погрузишься в открытое пространство для танцев души и сердца. На концерте прозвучат энергичные этнические, танцевальные, уносящие в лесной рейв и медитативные песни. Тебя ждёт путешествие в свою истинную суть и внутреннее «место силы».

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