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Местный Бездарь. «Новогодняя развязка»

Циферблат на Мойке, набережная реки Мойки, 90

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Завершение:

от 1500₽ до 2500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Акустический квартирник Местного Бездаря «Новогодняя развязка» — идеальный способ совершить музыкально-терапевтичный переход из одного года в другой и понять, что пора оставить в прошлом. Местный Бездарь — это эмоциональный инди-рок для поколения, которое устало притворяться. На один вечер артисты перенесут гостей в отдельный мир. Для полного погружения — необычный свет и концептуальные декорации. Для искренних эмоций и глубоких чувств — эксклюзивный сет, напоминающий эмоциональные качели. Тебя ждут песни с вайбом меланхолии и кинематографичности, в которых легко раствориться, и громкие, взрывные треки, чтобы отрываться без стеснения.

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