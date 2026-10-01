Акустический квартирник Местного Бездаря «Новогодняя развязка» — идеальный способ совершить музыкально-терапевтичный переход из одного года в другой и понять, что пора оставить в прошлом. Местный Бездарь — это эмоциональный инди-рок для поколения, которое устало притворяться. На один вечер артисты перенесут гостей в отдельный мир. Для полного погружения — необычный свет и концептуальные декорации. Для искренних эмоций и глубоких чувств — эксклюзивный сет, напоминающий эмоциональные качели. Тебя ждут песни с вайбом меланхолии и кинематографичности, в которых легко раствориться, и громкие, взрывные треки, чтобы отрываться без стеснения.