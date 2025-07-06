Меса х Яуза (Спб)
Транспортный Переулок 10А
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Завершение:
1000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Продолжение коллаба лейбла Yauza Club и месафест с шоукейсом музыкантов разных жанров, начиная от инди-рока, заканчивая металкором. метеорит 2025 (Спб) soyuzpechal (РнД) шампур (Мск) Youth Resort (Спб)
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