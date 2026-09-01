Мёртвые души
Театр на Васильевском, 12-я линия Васильевского острова, 27
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от 7000₽ до 12000₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
14 и 15 октября московское театральное объединение «Озеро» впервые приедет в Петербург. На сцене Театра на Васильевском пройдут четыре показа «Мёртвых душ» Владимира Комарова и Андрея Маника. В версии «Озера» Чичиков приезжает в город N вместе с племянником Русланом — персонажем, которого не было у Гоголя, — а всех помещиков играют женщины. В спектакле заняты Паулина Андреева, Светлана Иванова, Игорь Царегородцев и другие. Саунд написал электронный музыкант и многолетний соавтор Дельфина Павел Додонов, за танец отвечает режиссёр и хореограф, лауреат «Золотой маски» Олег Глушков. Петербургские гастроли станут единственными спектаклями «Озера» в октябре: в Москве театр в этом месяце играть не будет. Когда: 14 октября — 17:30 и 20:30; 15 октября — 17:30 и 20:30
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