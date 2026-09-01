Талантливый и яркий музыкант с уникальным баритоном, взорвавший интернет в 2023 году вирусными каверами: «Были бы крылья», «Не улетай», «Привет». В его репертуаре — композиции от эстрады и рока до джаза и электронной музыки, на русском, грузинском и английском языках. Этот концерт — про атмосферу, чувственность и страсть, в которые хочется погрузиться с головой. Здесь прозвучат любимые и по?настоящему красивые песни, которые отзываются в самом сердце, а уникальный баритон Мераба и живое исполнение вызовут мурашки на коже.